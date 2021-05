Incidente stradale questo pomeriggio in viale Ferrara, a Cagliari.

Una ragazza 20enne di Cagliari alla guida di una 600, nell’affrontare una curva a sinistra di viale Ferrara diretta verso il Poetto, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, ha urtato contro lo spartitraffico centrale e si è ribaltata fermandosi dopo circa 60 metri dal primo urto.

La giovane è rimasta contusa ed è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata al p.s. dell’ospedale Brotzu con assegnato codice giallo.

Sul posto per i rilievi di legge la Polizia Locale.