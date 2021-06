Gli agenti del Commissariato di Alghero hanno denunciato una diciannovenne algherese per furto. I poliziotti avevano ricevuto diverse segnalazioni di furti in spiaggia, ed hanno quindi predisposto un servizio finalizzato all’individuazione dell’autore dei reati predatori.

I poliziotti hanno notato una ragazza aggirarsi tra gli ombrelloni della spiaggia di “Maria Pia” e, conoscendone i trascorsi giudiziari, l’hanno osservata negli spostamenti. Ad un certo punto la giovane si è avvicinata ad un ombrellone e ha preso uno zainetto, allontanandosi in tutta fretta verso la vicina pineta e nascondendo la borsa in un cespuglio. A quel punto gli agenti l’hanno fermata ed hanno recuperato la borsa.

La giovanissima è stata portata in Commissariato per essere denunciata all’Autorità Giudiziaria. Lo zaino è stato restituito al legittimo proprietario, che non ha riscontrato alcuna mancanza dal suo interno. Sono in corso accertamenti per risalire all’autore di altri furti segnalati nella stessa spiaggia.