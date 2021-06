Fiamme nella notte in via Andrea Costa a Sestu, dove una macchina ha preso fuoco. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.

Sul posto, è giunta una squadra di pronto intervento “1A” della sede centrale del Comando di Cagliari che, delimitata l’area, ha provveduto a spegnere il rogo e a mettere in sicurezza l’area circostante oltre che la sede stradale.

La propagazione delle fiamme è stata fortunatamente evitata.