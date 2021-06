I Carabinieri della Stazione di Silanus e di Macomer (Nu) hanno arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, D.M. 47enne.

I Carabinieri sospettavano che la donna avesse un giro di spaccio e hanno eseguito una perquisizione domiciliare d’iniziativa nel corso della quale sono stati trovati 30 grammi di cocaina suddivisa in dosi, sostanza da taglio, materiale per il confezionamento, 2 bilancini di precisione e 2mila euro in contanti probabile provento dell’attività di spaccio.

L’operazione, scaturita dall’osservazione di un insolito via vai di “clienti” in casa della donna, ha permesso di interrompere l’attività illecita. Stamani il giudice del Tribunale di Oristano ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in attesa del processo.