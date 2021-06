Weekend ricco di eventi quello organizzato dal Museo Archeologico nazionale di Cagliari.

Sabato 19 giugno alle ore 18, si terrà la conferenza “La rivoluzione nel concetto di tutela del Codice dei beni culturali e del paesaggio: dall’oggetto al contesto” tenuta dall’architetto Fausto Martino.

L’iniziativa inaugura la rassegna intitolata “Dialoghi di archeologia, arte, architettura, paesaggio”, un ciclo di incontri improntati al dibattito culturale. Il primo dei dialoghi sarà tenuto dall’architetto Fausto Martino, già dirigente del Ministero e, per tre anni, responsabile della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

Come riconoscimento del suo lungo impegno, l’architetto ha ricevuto da Italia Nostra il premio nazionale intitolato a Umberto Zanotti Bianco, fondatore dell’Associazione e antesignano delle politiche di difesa del patrimonio culturale e dell’ambiente, importante riconoscimento destinato, con cadenza biennale, a pubblici operatori che si siano distinti «per l’attività nell’ambito della difesa del patrimonio storico artistico naturale paesaggistico nel rispetto e nell’applicazione delle Leggi di tutela» .

L’evento si terrà nella sala conferenze della Pinacoteca Nazionale, all’interno della Cittadella dei Musei. La prenotazione è obbligatoria.

Sempre sabato 19 giugno, al Museo Archeologico si terrà un concerto del chitarrista Giacomo Deiana. Il musicista propone un concerto dal carattere fortemente cantautorale, basato su brani tratti dagli album “Pochi istanti prima dell’alba” e “Single”, pubblicati da radicimusic.records. Per assicurare una visita in piena sicurezza gli ingressi al Museo saranno contingentati, perciò la prenotazione è fortemente consigliata per i visitatori singoli e obbligatoria per i gruppi.