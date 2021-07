Due incendi sono scoppiati questa mattina in Sardegna, uno a Furtei, in località Cuccuru Cabonis, e il secondo a Ploaghe, località C.Sini. Per i due vasti roghi sono dovuti intervenire anche gli elicotteri del Corpo forestale della Sardegna: il primo proveniente da Villasalto, gli altri 2 dalle basi di Anela e Alà dei Sardi.

Per entrambi gli incendi, coordinano le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Ploaghe e di Sanluri.

Presenti anche vigili del fuoco, volontari e operai Forestas.

