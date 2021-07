Si è svolta mercoledì 7 luglio presso la sede dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, a Cagliari, la riunione per gli interventi di adeguamento e completamento della strada 198 nel tratto che da Sadali va fino a Villanova Tulo. Nel corso dell’incontro, a cui hanno partecipato anche i rappresentanti dei Comuni di Sadali, Seulo, Esterzili e, in collegamento, i sindaci di Seui, e Ussassai, l’Assessore Salaris ha chiesto ad Anas di illustrare le scelte progettuali relative all’intervento.

“Abbiamo dato immediata risposta ai territori che chiedevano un incontro per avanzare alcune osservazioni sul tracciato all’attenzione di Anas in un’ottica di pieno confronto e dialogo continuo con le Comunità e gli altri soggetti interessati che in questo caso avevano avanzato perplessità”, ha spiegato l’assessore Salaris, ribadendo la necessità dei territori di avere vie di collegamento celeri ed efficienti che avvicinino la Barbagia di Seulo ai principali assi viari dell’Isola e al Capoluogo.

“L’obiettivo deve essere quello di eseguire un’opera che garantisca la sicurezza e che possa essere realizzata in tempi ragionevoli rispetto alle esigenze della collettività”, è l’invito rivolto dall’Assessore ad Anas.

Soprattutto, l’Assessore ha chiesto pieno rispetto delle peculiarità del territorio: “Dal punto di vista ambientale il tracciato allo studio dovrà salvaguardare la foresta di Santa Maria, una delle foreste di leccio più importanti in Sardegna”. Per andare quanto più incontro alle esigenze dei Comuni, sempre su indicazione dell’esponente della Giunta Solinas, Anas valuterà la proposta progettuale che arriva dai Comuni, sulla base della quale nei prossimi giorni i sindaci dovranno far pervenire la documentazione integrativa necessaria per procedere con una corretta verifica. Nel corso dell’incontro è stato preso l’impegno per un aggiornamento a breve.

