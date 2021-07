Un furgone attrezzato per accompagnare gratuitamente disabili e anziani con difficoltà fisico-motoria privi di familiari con mezzi idonei. Nato dalla collaborazione tra il Comune di Cagliari e l’associazione ADA, parte dal piazzale d’onore del Palazzo Civico di via Roma 145 il progetto “Solidarietà in movimento”.

“Aiuta chi ha problemi di autonomia, chi è malato, chi ha bisogno di aiuti preziosi per rendere la giornata meno complicata da vivere. È il volontariato concreto di cui è ricca la nostra città e che la mia Amministrazione supporta ogni giorno”.

Mirato dunque a facilitare i trasferimenti ai cagliaritani che non trovano risposta al loro problema di mobilità nei servizi pubblici o nell’aiuto privato e sono perciò a rischio di vedere compromesso l’assolvimento delle loro necessità, le parole sono quelle del sindaco Paolo Truzzu alla consegna all’associazione per i Diritti degli Anziani del nuovo veicolo in comodato d’uso gratuito da parte di PNG Italia, società Benefit per la Mobilità Garantita.

Col sindaco Truzzu, oltre ai rappresentanti di ADA e PNG Italia, alla cerimonia di questa mattina di lunedì 12 luglio 2021 al Municipio anche il presidente del Consiglio comunale Edoardo Tocco, l’assessore Viviana Lantini, la presidente della Commissione Politiche sociali Antonella Scarfò e la consigliera Stefania Loi.

Per informazioni e prenotazioni gli interessati possono contattare i numeri 3925004938 e 3929141476 da lunedì a domenica dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18. In alternativa inviare una email all’indirizzo di posta elettronica adacagliari@gmail.com.

