Sono iniziati questa mattina gli interventi di bitumazione del tratto stradale di pertinenza del Comune di Iglesias lungo la ex strada provinciale per Villamassargia.

I lavori nell’ex provinciale seguono quelli realizzati nei giorni scorsi in diverse vie cittadine e quelli realizzati lo scorso anno nelle principali vie urbane di scorrimento.

“I lavori di asfaltatura lungo la strada per Villamassargia – ha messo in evidenza il Sindaco Mauro Usai – rappresentano un intervento di grande importanza per la viabilità e la sicurezza, che completa quanto fatto in Città e rappresenta un investimento fondamentale anche per le attività presenti nella Zona Industriale.

Solo garantendo infrastrutture adeguate si possono attirare nuove attività produttive nel nostro territorio, e si può permettere a quelle esistenti di lavorare e di essere competitive sul mercato”.

“Oltre a quanto realizzato nelle vie cittadine e lungo la strada per Villamassargia, nel tratto stradale compreso tra la Cantina Sociale e la fine del territorio del Comune di Iglesias – ha aggiunto Vito Didaci, Assessore ai Lavori Pubblici – verranno realizzati ulteriori lavori di asfaltatura in Via Monte Altari ed in Via Corsica.

Continuano in questo modo gli interventi nel Centro Storico, nelle vie cittadine e nella strada che attraversa la Zona Industriale”.

