Johnson & Johnson sta richiamando volontariamente dal mercato tutti i lotti di due referenze di latte solare spray, Neutrogena e Aveeno. Nello specifico alcune analisi effettuate in autocontrollo hanno rilevato la presenza di benzene. Il benzene è classificato come una sostanza che potrebbe potenzialmente causare il cancro a seconda del livello e dell’entità dell’esposizione. I prodotti interessati dal richiamo sono:

NEUTROGENA® Beach Defense® aerosol sunscreen;

NEUTROGENA® Cool Dry Sport aerosol sunscreen;

NEUTROGENA® Invisible Daily™ defense aerosol sunscreen;

NEUTROGENA® Ultra Sheer® aerosol sunscreen;

AVEENO® Protect + Refresh aerosol sunscreen.

J&J ha chiarito che, “secondo le conoscenze attuali, l’esposizione quotidiana al benzene in questi prodotti per la protezione solare spray ai livelli rilevati nei nostri test non dovrebbe causare conseguenze negative per la salute”. Tuttavia, per motivi precauzionali, la multinazionale sta comunque procedendo al richiamo. Sebbene il benzene non sia un ingrediente in nessuno dei nostri prodotti per la protezione solare, è stato rilevato in alcuni campioni dei prodotti: J&J sta indagando sulla causa di questo problema, che è limitato a questi spray.

La società con sede nel New Jersey ha dichiarato mercoledì che i consumatori dovrebbero smettere di usare i prodotti e scartarli, dopo che i test interni hanno identificato bassi livelli di benzene in alcuni campioni. J&J sta inoltre informando distributori e rivenditori di interrompere la vendita dei prodotti e di organizzare la loro restituzione “per eccessiva cautela”.

Fonte: Sportello dei Diritti

