“Le richieste avanzate dai rappresentanti dei lavoratori sono legittime come le loro preoccupazioni per il futuro: la commissione Lavoro è a disposizione per aiutare a ricostituire un tavolo di dialogo con l’Inps e a portare a compimento un’idea ottima come l’internalizzazione, ma assieme al miglioramento dei servizi attraverso le competenze maturate dai lavoratori. Puntiamo dunque alla stabilizzazione e una migliore qualità del lavoro. Se serve fare un ulteriore intervento legislativo, noi ci siamo e da qui inizia un percorso”.

Lo ha detto la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd) al termine dell’audizione di rappresentanti di Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil e Ugl-Telecomunicazioni sugli effetti occupazionali dell’internalizzazione del servizio di contact center dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps). L’operazione interesserebbe circa 3500 lavoratori su tutto il territorio italiano che da anni svolgono questo lavoro.

