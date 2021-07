Manca poco all’esordio del festival ‘Abitare Connessioni’, che prenderà il via lunedì 2 agosto e proseguirà fino al 7 sempre di agosto, animando i Comuni di Mamoiada, Orani, Orgosolo e Ottana.

La mattina di venerdì 23 luglio sarà presentato in una conferenza stampa, dagli ideatori di Sardarch, insieme con i sindaci di Orani, Mamoiada, Orgosolo e Ottana, rappresentanti degli enti e delle realtà imprenditoriali e culturali locali, il progetto – vincitore dell’avviso pubblico “Borghi in Festival”, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura e l’appuntamento è fissato alle 10:30 in piazza Mazzini, al Pergola Village nel territorio di Orani.

Sarà possibile seguire la conferenza stampa anche attraverso Zoom, collegandosi al seguente link: CLICCA QUI

‘Abitare Connessioni’ è realizzato in collaborazione con: Fondazione Nivola, Fondazione di Sardegna, Museo delle Maschere mediterranee di Mamoiada, Scuola di Economia Civile, Istituto Europeo di Design IED, Fondazione Teatro Lirico, Università di Cagliari, Rete Fainas, Confcooperative Nuoro Ogliastra, Fondazione Sardegna Film Commission, Gal Barbagia, Distretto culturale del Nuorese.

Leggi altre notizie su www.cagliaripad.it