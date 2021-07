L’intera Diocesi di Alghero-Bosa, addolorata per quanto accaduto», intende offrire uno strumento per poter aiutare quanti in questo momento stanno soffrendo, predisponendo un apposito «Fondo» per raccogliere le offerte da destinare alla causa. Il fondo, denominato «Emergenza Incendio Montiferru», partirà con un contributo di 50mila euro della Diocesi, predisposto dal vescovo Mauro Maria Morfino. Le coordinate bancarie per devolvere le proprie donazioni – fa sapere la Curia – sono: IBAN IT 57 D 01015 84890