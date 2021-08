Tra i glamping, i campeggi di lusso, più gettonati in Italia per trascorrere una serata in mezzo alla natura, ce ne sono due che si trovano in Sardegna.

Secondo la classifica stilata da Campeggi.com, portale leader in Italia per campeggi e villaggi vacanze, l’Isola offre due location d’eccezione per unire l’esperienza a contatto con la natura tipica del campeggio ai comfort degli alberghi di lusso.

Il primo è il Camping Village L’Ultima Spiaggia e si trova a Bari Sardo (OG), nel cuore dell’Ogliastra e affacciato su un tratto incontaminato della Sardegna Orientale.

A Muravera, invece, si trova il Tiliguerta Glamping & Camping Village, immerso in una meravigliosa oasi naturale e bagnata dal mare cristallino dell’Isola.

