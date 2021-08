Temperature massime molto elevate sono previste in Sardegna per la giornata di domani, sabato 7 agosto. Per questo il Servizio di Protezione Civile regionale ha diramato in queste ore un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che sarà in vigore dalle 10 alle 20 di domani, soprattutto sul versante settentrionale e centro-orientale della Sardegna.

Le temperature massime faranno registrare picchi prossimi ai 40° C nelle zone interne, in particolare l’oristanese, l’iglesiente e le vallate del Tirso e del Coghinas.

