“Il suo impegno per la vita e per i poveri del mondo resteranno un esempio indimenticato di dedizione e generosità”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Christian Solinas, esprimendo il proprio cordoglio per la scomparsa di Gino Strada, il medico filantropo fondatore di Emergency. “Un uomo che si è speso per il suo prossimo – ha proseguito Solinas – con una generosità in grado di travalicare ogni distinzione tra gli uomini, sempre al servizio della vita nelle più tragiche situazioni. Un medico che alla missione sanitaria ha saputo coniugare quella umanitaria, in una vita interamente spesa per la pace”.

