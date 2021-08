Detto fatto. Ieri sera una trentina di volontari del gruppo locale “Retake Cagliari” hanno ripulito le pareti esterne della Chiesa e dell’Oratorio di San Paolo in Piazza Giovanni XXII

L’iniziativa “Ripuliamo i Muri” – giunta al terzo appuntamento – è stata realizzata in collaborazione con la parrocchia e l’Oratorio di San Paolo, le associazioni Fiab Cagliari, Amici NaturalMente, Cagliari Fan Club Cuori Rossoblù.

“Anche la 3° iniziativa di #retakecagliari in Piazza Giovanni XXIII è andata alla grande grazie alla partecipazione di oltre 30 volontari – scrive Stefano Pili, uno degli organizzatori dell’iniziativa. I graffiti sedimentati da anni e la colla dei manifesti abusivi ci hanno dato filo da torcere ma non ci siamo abbattuti e abbiamo ripulito tutto, anche grazie all’intervento dei parrocchiani che sono riusciti a procurarsi un idropulitrice per completare l’opera e rendere i muri esterni della palestra dell’oratorio ancora più splendenti. Sicuramente programmeremo un 4° e ultimo appuntamento per concludere la pulizia dell’ultima parte di muro ancora pasticciato lato Via Don Macchioni.

Nel corso dei prossimi mesi, Retake Cagliari promuoverà ulteriori attività per la sensibilizzazione dei cittadini alle tematiche per la difesa dell’ambiente e la cura dei beni comuni del territorio attraverso progetti nelle scuole in collaborazione con le amministrazioni pubbliche e quelle private e naturalmente anche con le altre associazioni o gruppi, sempre nella cornice di Cagliari.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it