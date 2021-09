Le spiagge rosa in Sardegna non si trovano soltanto alla Maddalena. Ieri mattina, in una spiaggia nel Sulcis, un manto rosa è stato trovato sulla riva. Qualcuno ha pensato fosse corallo, e invece si tratta della miniacina miniacea.

È un organismo unicellulare che costruisce dei gusci calcarei di colore rosa. Vive generalmente sulle foglie della posidonia oceanica e, una volta morti gli organismi, le conchiglie cadono sul fondale e possono venire trasportate dalle correnti fino a riva.

Qui possono dar luogo alla caratteristica colorazione rosa di alcune spiagge come la famosa Spiaggia Rosa dell’isola di Budelli alla Maddalena, ma anche a Elafonissi nell’isola di Creta.

