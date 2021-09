“Le donne tra passato e futuro: la forza di trasformazione delle donne, quali proposte per il futuro”. È questo il titolo dell’evento organizzato dalla delegazione Aidda Sardegna che si terrà sabato 18 settembre ad Orroli (Nuraghe Arrubiu) nell’ambito del convegno internazionale Women 20 per affrontare il tema della trasformazione del fare impresa delle aziende al femminile in Sardegna e del rilancio dell’imprenditoria colpita dalla crisi pandemica.

Quella organizzata da Aidda Sardegna sarà la terza tappa del ciclo di incontri del Women 20 (W20), organizzazione internazionale composta da donne rappresentanti dei venti paesi più industrializzati che ha l’obiettivo di promuovere una prospettiva di genere nelle discussioni del G20 favorendo l’uguaglianza di genere e l’emancipazione femminile.

All’evento parteciperanno Antonella Giachetti, Presidente Nazionale AIDDA, Rosi Sgaravatti, Presidentessa Aidda Sardegna, Alessandro Boi, Sindaco di Orroli, Christian Solinas, Presidente della Regione, Alessandra Todde, Vice Ministro dello Sviluppo Economico, Maurizio De Pascale, Presidente Confindustria, Antonello Cabras, Fondazione di Sardegna, Alessandra Zedda, Assessora regionale al lavoro, Tiziana Putzolu, Consigliera di Parità Regione Sardegna, Linda Laura Sabbadini, Chair Women20 Italia, Elvira Marasco, Coordinator W20, Martina Rogato, Sherpa W20 Italia.

