Il prossimo weekend del 18 e 19 settembre Autunno in Barbagia fa tappa a Dorgali, tra i paesi nel cuore della Sardegna che ancora conserva e tramanda usi e costumi tradizionali: dal pane cotto al forno, ai tappeti sardi ricamati a mano così come il tipico gioiello dorgalese realizzato con massima precisione e attenzione ai piccoli dettagli.

L’evento sarà gratuito e vi si potrà accedere con l’esibizione del Green pass, che dovrà essere stampato per poter essere timbrato e velocizzarne così la verifica. Essendo classificata come una fiera artigianale, infatti, Autunno in Barbagia rientra tra le attività per cui è necessaria la certificazione verde. In ogni caso, il Comune di Dorgali ha già predisposto i tre ingressi, adiacenti ai parcheggi, dai quali sarà possibile accedere all’interno del paese così da evitare lunghe code all’ingresso.

Durante Autunno in Barbagia saranno circa quaranta le corti, vetrine per i maestri artigiani e le specialità enogastronomiche, per scoprire e gustare l’autentica tradizione dorgalese.

In occasione dell’edizione 2021, saranno aperti al pubblico i siti naturalistici e archeologici nei pressi della manifestazione: le Grotte del Bue Marino, la Grotta di Ispinigoli, l’area archeologica di Nuraghe Mannu e il villaggio nuragico di Serra Orrios.

