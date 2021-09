Una donna 48enne di Padova aveva deciso di trascorrere tre giorni in Sardegna per godersi un po’ di mare prima di rientrare a lavoro. Così ha ingaggiato al porto di Alghero un 72enne armatore e comandante del proprio piccolo veliero, nonché marinaio unico e cuoco dello stesso, per una tre giorni di navigazione con mare quasi piatto e bonaccia di vento per raggiungere Cagliari, costeggiando le coste sud occidentali della Sardegna.

Dopo due giorni, però, la donna ha chiesto di essere immediatamente sbarcata a Sant’Antioco. L’armatore, che inizialmente aveva aderito alla richiesta, ha tirato dritto verso Capo Spartivento e l’isola del Toro. A quel punto, la donna ha chiamato il soccorso della Capitaneria di Porto di Sant’Antioco che è intervenuta con una propria motovedetta e ha provveduto a portarla al molo, affidandola poi ai meticolosi accertamenti dei carabinieri della locale Stazione.

Sulla base di quanto raccontato dalla donna, i militari hanno denunciato l’uomo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per violenza privata. Le motivazioni di tale reazione saranno chiarite nella sede appropriata.

