Dal 24 al 26 settembre si svolgerà a Marina Piccola la “Festa di Fine Estate”. In concomitanza con il Campionato del Mondo di motonautica Offshore Sardinia Grand Prix, la passeggiata sarà animata da oltre 30 stand che porteranno le tipicità della Sardegna. Il miglior cibo di strada di Sardegna, dal maialetto arrosto alle ottime birre artigianali sarde. Tutte le sere ci sarà musica in riva al mare dalle 20: uno strumento diverso con tre grandi artisti che si alterneranno al violino, pianoforte e sassofono.

“Questa manifestazione – dichiara l’assessore al Turismo e Attività produttive Alessandro Sorgia – nasce per accogliere gli ospiti e i turisti che giungeranno numerosi in occasione dell’evento. L’Amministrazione comunale sta lavorando per la promozione di manifestazioni di interesse e rilievo per attrarre visitatori in città anche oltre la stagione estiva”.

L’ evento, che si svolgerà venerdì dalle 16 alle 24, sabato dalle 10 alle 24, domenica dalle 10 alle 24, è curato dallo staff Invitas e seguirà tutti i protocolli di prevenzione Anti Covid 19.

