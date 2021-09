Si era introdotto nel box di un supermercato di Iglesias dove erano custoditi gli effetti personali di alcuni operatori rubando sessanta euro, per poi riuscire ad allontanarsi. Sabato mattina un uomo di 54 anni di Iglesias, con a carico numerosi precedenti di polizia, è stato arrestato per furto aggravato dagli Agenti del Commissariato di Iglesias. Durante il servizio di controllo del territorio all’interno del centro cittadino, nel transitare nell’area antistante un ipermercato gli agenti erano stati avvisati dal risposabile dell’esercizio che, pochi minuti prima, un uomo aveva perpetrato un furto all’interno dell’ipermercato, asportando la somma di 60 euro. Lo stesso responsabile aveva riferito che l’uomo era stato sorpreso all’interno di un box, dove erano custoditi gli effetti personali dei alcuni operatori a cui erano stati rubati i soldi, per poi riuscire ad allontanarsi. Dalla descrizione fornita gli Agenti hanno subito identificato il soggetto e lo hanno raggiunto presso la sua abitazione. L’uomo, 54enne di Iglesias con a carico numerosi precedenti di polizia, è stato accompagnato negli Uffici del Commissariato.

Anche le parti lese hanno raggiunto gli Uffici di Polizia dove hanno presentato le denunce di furto. Al termine degli accertamenti, il 54ennne è stato tratto in arresto per furto aggravato e nella mattinata odierna si terrà l’udienza di convalida con rito direttissima.

