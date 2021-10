Anche la Sardegna supporta Mimmo Lucano, sindaco di Riace per tre mandati consecutivi (2004-2018), condannato dal Tribunale di Locri a tredici anni e due mesi di carcere per presunti illeciti sulla gestione dei progetti di accoglienza per gli immigrati. L’ex primo cittadino, infatti, per anni ha gestito risorse milionarie dando vita al “modello Riace”, divenuto ben presto noto in tutto il mondo.

Oggi alle ore 18 a Cagliari è prevista una manifestazione di solidarietà verso Mimmo Lucano. Partirà da piazza Garibaldi e si concluderà in piazza dei Centomila, accompagnata da momenti musicali racconti sull’ex sindaco divenuto il simbolo dell’accoglienza ai migranti. Numerose le sigle che aderiscono all’evento: ASCE Sardegna, Assemblea Permanente di Villacidro, Cagliari Social Forum,Cobas Scuola Cagliari, Collettivo Marxista Lennista di Nuoro, Comunità Il pane e le rose, Comunità La Collina, Emergency Sud Sardegna, I Sentinelli di Cagliari, Fridays For Future Cagliari, Gruppo Sardo per Riace, La Comune, Madiba Sinnai, Madri Contro la Repressione, Mezcla Intercultura, Movimento Nonviolento Sardegna, Potere al Popolo, Presidio Piazzale Trento, Società della Cura Sardegna, USB-Unione Sindacale di Base.

Nel frattempo sul web è partita la petizione online “Io sto con Mimmo”, lanciata dal giornalista e scrittore Pino Aprile, che ha già raggiunto oltre 5mila firme.

