In via Bosco Cappuccio a Cagliari, dietro la chiesa della Medaglia Miracolosa, il muro di cinta sta crollando. Con gli scarichi fognari che si riversano sulla strada e grossi topi che circolano liberamente. La situazione, ai piedi delle case popolari di San Michele sta diventando insostenibile.

La denuncia arriva dal capogruppo del Pd in consiglio comunale Fabrizio Marcello che documenta questo degrado con un video comparso nella sua pagina Facebook.

“Il comune di Cagliari ha a disposizione 32 Milioni di euro che rischiano per il terzo anno di non essere spesi”, scrive Marcello, ricordando l’impegno dell’amministrazione in campagna elettorale di “valorizzare le periferie, tramite un piano di riqualificazione che fornisca maggiori servizi e sicurezza. Loro che fanno: lasciano cadere a pezzi il patrimonio del comune…non si preoccupano di intervenire, con manutenzioni straordinarie, che sono in capo all’amministrazione, per recuperare i propri immobili. Cagliari non merita tutto questo”.

