Al via da oggi in Sardegna la terza somministrazione del vaccino per i pazienti fragili di ogni età e per chi svolge una professione sanitaria e ha almeno sessant’anni. Per avere il terzo richiamo, Moderna o Pfizer, bisogna che siano trascorsi almeno sei mesi dalla conclusione del ciclo primario di vaccinazione.

Intanto l’Azienda per la tutela della salute della Sardegna annuncia che a partire da oggi tutti coloro che devono ricevere la prima dose possono recarsi negli hub sardi senza alcuna prenotazione.

Nell’Isola, tra prime e seconde dosi, sono stati quasi raggiunti 2 milioni e mezzo di vaccini.

