Riapertura della Torre dell’Elefante e restauro dell’Anfiteatro Romano entro il 2024. Lo ha annunciato il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu sulle sue pagine social. L’apertura al pubblico della Torre dell’Elefante potrebbe avvenire da questa settimana, mentre per quanto riguarda l’Anfiteatro Romano Truzzu ha spiegato che tra poco inizieranno i lavori per il secondo lotto del restauro e sta per essere aggiudicata la gara per il completamento del terzo lotto. Con l’obiettivo di riaprire entro il 2024.

Truzzu ha poi annunciato anche la aggiudicazione di un bando da 1,5 milioni per la nuova via Roma dove sarà realizzata una piazza sul mare. Non si sa ancora dove sarà dirottato il traffico. “Decideranno i progettisti se le auto transiteranno sul tunnel o se ci saranno altre soluzioni”.

