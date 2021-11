Da quando è cambiato l’orario inizia a fare buio poco dopo le 17. Ma con il passare delle ore le tenebre avvolgono letteralmente la città: in molte strade cittadine, infatti, i lampioni non si accendono per tutta la notte.

La foto (Stefano Pili), pubblicata sul gruppo Facebook Parliamo di Cagliari, ritrae il quartiere della Fonsarda ieri notte: da qualche notte il rione di Piazza Giovanni XXIII è infatti completamente al buio. Una situazione pericolosa per l’ordine pubblico (proprio ieri notte l’ultimo episodio con una aggressione di due ragazzi diciottenni da parte di un giovane senza fissa dimora).

Il problema è però comune a tante altre parti della città. In molte strade cagliaritane i residenti sono costretti a fare i conti con il buio pesto: via Carboni Boi, via Cugia, via Palestrina, via San Benedetto, viale Marconi, viale Poetto. Una situazione intollerabile.

