Teoricamente dovrebbe esserci un divieto di sosta grande come una casa. Anzi, come un Castello. Grossomodo da circa cinque o sei anni infatti la grande piazza davanti alla Prefettura di Cagliari e alla Cattedrale è stata pedonalizzata. Eppure, a quanto pare, in Piazza Palazzo si può parcheggiare tranquillamente la macchina.

Questa è la situazione di questa mattina, fotografata da un utente della pagina fb Parliamo di Cagliari che sarcasticamente scrive: “Stamattina in piazza Palazzo è stato inaugurato un nuovo multipiano in superficie”. La segnalazione ha suscitato qualche tagliente battuta tipica in cagliaritan style: “Se non bastano i parcheggi c’è posto anche dentro la Cattedrale”.

