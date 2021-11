Nella giornata di ieri a Nuraminis, nel corso di controllo dei carabinieri di Cagliari di diversi cantieri presenti in provincia, è stato denunciato un 55enne amministratore unico della società operante presso un cantiere stradale sulla 131. L’uomo avrebbe ripreso gli operai a lavoro con un sistema di videosorveglianza, violando l’articolo 4 della Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori).

L’amministratore unico del cantiere, infatti, non aveva ricevuto alcuna autorizzazione dalla sede territoriale dell’ispettorato nazionale del lavoro o tramite accordo sindacale, come sarebbe stato previsto per poter videoriprendere i lavoratori all’opera. Nel medesimo contesto sono stati poi controllati 25 operai a vario titolo operanti in loco e non sono state riscontrate ulteriori irregolarità.

