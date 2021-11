Avverrà a partire dal 15 novembre al 2 dicembre 2021 in Sardegna il cambio delle frequenze (refarming) per continuare a vedere i canali della Rai in alta definizione. Anche nell’isola, a partire da quella data, sarà infatti rilasciata la cosiddetta “banda 700” (DVB-T2) e i canali della tv di Stato dovranno conseguentemente essere riposizionati sulle nuove frequenze. Il calendario che varia per i diversi comuni dell’Isola e prevede per alcuni di loro più date. Il cambio frequenze a Cagliari, ad esempio, è previsto il 18 novembre.

Il DVB-T2 (Digital Video Broadcasting – Second Generation Terrestrial) è lo standard di ultima generazione per le trasmissioni sulla piattaforma digitale terrestre che garantisce alta definizione, migliore qualità visiva oltre al rilascio delle frequenze in banda 694-790 MHz, la cosiddetta “banda 700”, per i servizi mobili 5G.

In questa fase sarà necessario verificare se il proprio televisore o il proprio decoder sono compatibili con i nuovi standard. Una volta riassegnate le frequenze sarà necessaria la risintonizzazione dei canali.

