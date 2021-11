“Nell’anno delle celebrazioni dei 150 anni dalla sua nascita, il Comune di Sant’Antioco rende omaggio a Grazia Deledda, celebre scrittrice nata nel 1871 a Nuoro, premio Nobel per la letteratura nel 1926. E lo fa con un’opera di street art realizzata proprio in via Grazia Deledda, dall’artista italo-spagnola Leticia Mandragora”. Lo fa sapere con un post sulla sua pagina Facebook il sindaco santiochese Ignazio Locci, precisando che “il ritratto dell’orgoglio sardo guarderà sulla nuova area verde di via Fra Ignazio”.

“Colgo l’occasione – conclude il sindaco Locci – per ringraziare i condomini della palazzina che hanno autorizzato la realizzazione dell’opera che ha preso il via ieri. È bello vedere i residenti del quartiere ‘partecipare’ a questa importante iniziativa!”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it