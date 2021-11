Il Comune di Cagliari fa sapere che a partire da mercoledì 24 novembre e fino a venerdì 3 dicembre, a causa dei lavori per lo spostamento delle rete di distribuzione del gas, si è resa necessaria la modifica della viabilità in via De Gioannis, nel tratto tra la via Dante e la via Carrara, e nella via Dante all’altezza dell’intersezione tra la via De Gioannis e la via San Lucifero.

Queste, nel dettaglio, le prescrizioni adottate con Ordinanza n.2208 del 23 novembre 2021, firmata dal Dirigente del Servizio Opere Strategiche, Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti del Comune di Cagliari:

Via Dante nel tratto tra via Logudoro e piazza Repubblica dal 24 novembre al 2 dicembre: l’istituzione del divieto di circolazione (transito e sosta) nella semicarreggiata destra di via Dante (direzione piazza Repubblica), nel tratto tra via Logudoro e Piazza Repubblica; l’ obbligo di “vai dritto” nella via Dante (corsia centrale) all’incrocio con via De Gioannis;

l’istituzione del divieto di circolazione (transito e sosta) nella semicarreggiata destra di via Dante (direzione piazza Repubblica), nel tratto tra via Logudoro e Piazza Repubblica; l’ obbligo di “vai dritto” nella via Dante (corsia centrale) all’incrocio con via De Gioannis; vie De Gioannis, Carrara e Gianturco dal 26 novembre al 3 dicembre: l’istituzione del divieto di circolazione, (transito e sosta) in via De Gioannis nel tratto tra via Carrara e via Dante; obbligo di svolta a sinistra su via Carrara escluso autorizzati; divieto di circolazione su via De Gioannis da incrocio via Gianturco a via Dante, direzione via Dante, con obbligo di svolta a destra.

