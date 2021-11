Ennesima scuola cagliaritana chiusa per l’emergenza scabbia. Si tratta della Scuola Primaria Santa Caterina in Via Canelles che rimarrà chiusa fino al completamento dell’attività di sanificazione. Il provvedimento è stato adottato a seguito della presenza di due casi di scabbia.

