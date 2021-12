Il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, ha scelto la linea del rigore e prepara l’ordinanza che obbligherà a indossare la mascherina anche all’aperto nelle aree di maggior assembramento, in vista delle festività natalizie. Il dispositivo di protezione andrà indossato nelle vie dello shopping e sul lungomare Poetto.

Gli altri sindaci dell’Isola per ora non hanno preso provvedimenti in questo senso, ma a parte il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, sembrano pronti a seguire le direttive del sindaco cagliaritano.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it