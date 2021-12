“Un nuovo giardino pubblico, dotato di parcheggio, area cani e spazi per ritrovarsi dedicati ai cittadini in via Vesalio”. Lo hanno inaugurato questa mattina di giovedì 9 dicembre 2021 il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, il suo vice, Giorgio Angius, e la presidente della Municipalità di Pirri, Maria Laura Manca. Il primo cittadino nel suo discorso inaugurale, ha anche voluto ringraziare il Servizio Verde pubblico e l’impresa esecutrice dei lavori. “Questo spazio verde attrezzato – ha rimarcato – risponde alle richieste e proposte dei residenti”.

L’intervento si inserisce nel piano “Manutenzione su aree verdi degradate in città” . Precedentemente incolta e utilizzata come parcheggio, trasformata in nuovo spazio verde, i lavori aggiudicati a marzo e iniziati lo scorso aprile 2021, sono costati circa 122mila euro, compresa la manutenzione per i prossimi dodici mesi.

Delimitata da una recinzione metallica che presto sarà completamente foderata da specie vegetali, “l’area verde di via Vesalio, prima completamente degradata, si estende su una superficie di 540 metri quadrati distribuiti in tre diverse zone”. Nella prima, l’area verde e relax (circa 200 metri quadrati), con prato rustico, trovano spazio 2 panchine, 1 fontanella e 1 cestino rifiuti multi-vano per la raccolta differenziata, ma anche piante aromatiche ed essenze (elicriso, santolina, lavanda selvatica, rosmarino, mirto, ginepro strisciante, corbezzolo), 1 albero di Giuda, 2 jacarande, oltre ad esemplari di lantana, gaura, lentisco, fillirea, ligustro e gelsomino, che abbelliscono esteticamente la rete perimetrale. Nella seconda, l’area cani (circa 100 metri quadrati), sono presenti 1 fontanella, 1 dispenser di sacchetti, con cestino per le deiezioni animali e 2 panchine. Nella terza, il parcheggio, con 12 stalli: 1 riservato alle persone diversamente abili, 6 per autovetture e 5 per motocicli.

“Un servizio servizio in più per i cittadini – ha concluso Angius – che non pretende di risolvere i problemi della città, ma che migliorerà la qualità della vita di chi ci abita”.

L’impianto irrigazione interrato a goccia ad alto risparmio energetico e anti-vandalismo, collegato ad una cisterna interrata sotto l’area cani di 5mila litri alimentata dalla rete idrica cittadina e capace di intercettare le acque meteoriche dell’area parcheggio. L’impianto ad alta tecnologia, consente inoltre il monitoraggio di flussi idrici irregolari e un conseguente pronto intervento in caso di malfunzionamenti, nonché di regolare automaticamente l’irrigazione in base alla sua umidità. A completare l’opera, l’illuminazione led, con fotovoltaico integrato.

Piena la soddisfazione di Maria Laura Manca. “I lavori sono stati realizzati in tempi molto rapidi, dando seguito alle proposte delle commissioni consiliari competenti e alle richieste dei residenti del quartiere, tanti anziani. L’area era degradata e spesso teatro di episodi di inciviltà”, ha spiegato la presidente del Consiglio della Municipalità di Pirri.

Al taglio del nastro di stamani, anche i consiglieri Stefania Loi, Enrica Anedda Endrich, Raffaele Onnis, Roberto Mura e Alessandro Fadda. Presenti il dirigente comunale Claudio Papoff e il geometra Cesare Frigau, con alcuni giardinieri del Servizio Verde pubblico e dell’impresa appaltatrice dei lavori.

