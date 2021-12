Da settembre 2022, una delle sezioni dell’asilo nido “Bimbi in allegria”, a Cagliari, sarà l’apripista di un progetto didattico immersivo: si parlerà soltanto in lingua sarda, nella sua variante campidanese. Per tutta la giornata, le maestre parleranno con i bambini soltanto in sardo, coinvolgendoli in giochi, laboratori e altre attività ludiche. Mezz’ora a settimana, invece, come nelle altre classi della struttura, si parlerà in inglese.

L’iniziativa è stata proposta da un gruppo di genitori dell’associazione “Spaciada sa bregungia”, e coinvolgerà inizialmente una decina di bambini e bambine tra i tre mesi e i tre anni. Dal prossimo anno, poi, si potrà scegliere se iscrivere i propri figli al corso “specializzato” in lingua sarda.

