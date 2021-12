A Natale regalati un tampone per la sicurezza dei tuoi cari. È il refrain di questo periodo natalizio dove tantissimi cagliaritani si apprestano ad affrontare cenoni e pranzi muniti di tampone per non fare correre rischi ai parenti, magari anziani e fragili.

In questi giorni le farmacie del capoluogo sono state letteralmente prese d’assalto: difficile prenotare nelle strutture convenzionate che offrono il tampone veloce(15 minuti di attesa) al prezzo calmierato di 15 euro. In alternativa si può acquistare il kit fai da te.

Per non parlare dell’assalto alla postazione della Croce Rossa davanti alla stazione che fino al 31 dicembre offre gratuitamente il tampone veloce. Ade effettuare l’esame sono anche moltissimi cagliaritani vaccinati con la terza dose. Parola d’ordine: trascorrere il Natale in sicurezza.

