È tutto pronto per “Ghost Hotel”, il nuovo programma targato Sky Original, che andrà in onda su Sky Arte da lunedì 18 gennaio alle 21,15. A condurre ci sarà Michela Murgia, che vestirà i panni di una coraggiosa portiera d’albergo per raccontare 7 icone del ‘900: Truman Capote, Mata Hari, Nikola Tesla, Anais Nin, Palma Bucarelli, Kiki de Montparnasse e Man Ray.

Ideato e realizzato da Ruvido Produzioni, e scritto dall’autrice sarda insieme a Donato Dallavalle e Valentina Pattavina, il programma è stato sostenuto anche dalla Fondazione Sardegna Film Commission.

Tra le camere e i corridoi dell’albergo, tra sogno e realtà, Michela Murgia incontrerà i volti noti del mondo della cultura e dell’arte del Secolo scorso. In ogni puntata, infatti, la scrittrice sarda entrerà in una stanza diversa alla ricerca delle tracce lasciate dai personaggi, tra oggetti, foto e ricordi, rievocandone storie e fallimenti, i lati più intimi e sconosciuti.

