“I pronto soccorso degli Ospedali Brotzu e Policlinico sono sotto costante pressione dovuta alla gestione dei pazienti affetti da patologie non correlate al covid, o almeno così dovrebbe essere. La realtà parrebbe invece ben differente, infatti al Policlinico Universitario di Monserrato vengono segnalati pazienti covid all’interno di strutture come la cardiologia mentre all’Ospedale Brotzu di Cagliari viene in questi giorni riconvertito un reparto deputato alla loro gestione”.

Lo scrive Organizzazione Sindacale FIALS dando voce alle quotidiane segnalazioni relative alla pesante situazione generatasi negli ospedali del Cagliaritano. “Eppure – si legge in una nota firmata dal segretario provinciale di Cagliari Paolo Cugliara e da quello di Sanluri Giampaolo Mascia – la realtà nello scacchiere sanitario cittadino dovrebbe essere ben differente. Allo stato attuale Cagliari ha due presidi ospedalieri, il “S.S Trinità” ed il “Binaghi” ad esclusivo indirizzo covid, dove parrebbe che non tutti i reparti siano a pieno regime, ed allora “ci si chiede: come mai Policlinico e Brotzu stanno ospitando, o si apprestano a farlo, pazienti covid?”.

“Pur comprendendo appieno la gravità generata da questa ennesima ondata di contagi, dovuti alla variante covid nota come omicron, non si riesce a comprendere la ratio che inevitabilmente espone tutto il personale sanitario, già allo stremo (nel merito i numeri in campo nazionale sono ampiamente esaustivi), e di conseguenza i pazienti ricoverati all’interno di dette strutture ad un elevato rischio di contagio. Le norme dettate dal buon senso vengono applicate coerentemente? Oppure appare lecito rivolgere il pensiero ad una “cabina di regia” carente sotto il profilo gestionale di questa nuova recrudescenza pandemica, come se gli ultimi due anni fossero passati senza insegnare niente? Siamo sicuri che il nuovo assetto sanitario regionale contempli le reali esigenze di dipendenti e cittadini?Per La FIALS questa situazione è assolutamente inaccettabile, poiché con la salute dei lavoratori, dei pazienti e dei loro familiari, non si scherza!!!!”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it