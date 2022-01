“Nonostante alcune strade quartesi siano state asfaltate, permangono ritardi sul calendario iniziale, che prevedeva il rifacimento totale di asfalti oramai disastrati, per esempio quello di via Parini”, dichiarano in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia Michele Pisano e i dirigenti cittadini Nicola Puddu, Nicholas Secci.

“Per non parlare della necessità di un servizio che intervenga non appena pervengano agli uffici comunali le segnalazioni, in particolare modo riguardo ai casi più gravi e pericolosi. Tra l’altro, nonostante numerose istanze, ancora nulla è stato fatto per far riparare dagli uffici competenti la gravissima perdita d’acqua di via Zara che perdura da mesi, un grave disservizio oltre che un indecente spreco”, proseguono Pisano, Puddu e Secci.

“Tra le tante segnalazioni che riceviamo ogni giorno, ancora non si è intervenuti in via Nenni, una strada che ha visto il traffico aumentato esponenzialmente in quanto lì si trova il punto per i tamponi antigenici. Proprio di fronte all’ingresso, si sta creando una voragine che ha già creato danni alle auto parcheggiate per via dei pezzi di asfalto schizzati via al passaggio delle macchine, nonché alle sospensioni e ai motocicli, i più a rischio di gravi incidenti”, concludono Pisano, Puddu e Secci, auspicando un intervento di riparazione immediato.

