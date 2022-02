Ryanair ha annunciato quattro nuove rotte dall’aeroporto di Cagliari per l’estate 2022. Le mete scelte sono: Carcassonne, Palma di Maiorca, Norimberga e Poznan. Così lo scalo cagliaritano potrà contare su 38 rotte complessive e oltre 170 voli a settimana, con un aumento del 50% di capacità.

Tra le novità, anche un aeromobile aggiuntivo per un investimento di oltre 88milioni di euro, rafforzando la flotta aerea con tre aeromobili in totale.

“L’introduzione di queste nuove rotte da Cagliari rafforza il nostro impegno per aumentare la connettività, le opzioni di viaggio e il turismo inbound nell’area”, ha commentato Jason McGuinness, direttore commerciale di Ryanair.

Una scelta che è piaciuta anche a Renato Branca, amministratore delegato Sogaer: “La crescita di Ryanair sul nostro scalo segna una nuova tappa fondamentale, sia in termini di sviluppo del network che di crescita occupazionale. Per la prima volta nella storia dell’aeroporto di Cagliari Elmas, la compagnia raggiungerà la soglia dei 170 voli in partenza alla settimana nell’estate 2022, con una crescita del 50% nei confronti della stagione estiva 2019, quella che per noi è stata la stagione e l’anno dei record in termini di traffico”.

