Ieri a Cagliari i carabinieri della stazione di Pirri, al termine di un intervento su strada e di alcuni accertamenti, hanno denunciato per porto di armi e oggetti atti ad offendere un 55enne, residente nel capoluogo sardo, di fatto senza fissa dimora, con precedenti denunce a carico.

L’uomo, attorno alle ore 17,30 circa in via Roma, controllato dai militari operanti intervenuti in seguito a una segnalazione al 112 da parte dei passanti, è stato trovato in possesso di un coltello della lunghezza di 17 centimetri di cui 8 di lama che lo stesso, poco prima, aveva preso a maneggiare nella via.

