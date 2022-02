Stava tornando in cella a Badu ‘e Carros Luca Virde, 42enne di Silanus freddato nella tarda serata di ieri a Nuoro con tre colpi di fucile. L’uomo stava infatti scontando una condanna a 15 anni di carcere per omicidio.

A dare notizia del delitto, avvenuto in via Romano Ruiu a Nuoro, è l’Unione sarda. L’assassino avrebbe atteso Virde nascosto e quando è passato ha fatto fuoco uccidendolo con tre colpi di fucile caricato a pallettoni. Poi si è dato alla fuga. Immediatamente è partita la caccia all’uomo. Per catturare l’omicida sono stati sistemati dai Carabinieri numerosi posti di blocco e sono al vaglio tutti i sistemi di videosorveglianza presenti in zona.

Gli inquirenti non escludono che il delitto sia legato al precedente penale che ha portato in carcere Virde. Nel 2012 – ricorda il quotidiano cagliaritano – durante un litigio a Silanus il 42 enne aveva ucciso un rivale con una coltellata al cuore. Si era dato alla macchia per per poi consegnarsi alla giustizia dopo una settimana. L’anno successivo l’uomo era stato condannato in primo grado, mentre nel febbraio del 2014 era arrivata la sentenza di Appello che lo ha condannato a 15 anni di carcere. Non è escluso che la sua uccisione a sangue freddo, avvenuta mentre si apprestava a tornare a Badu ‘e Carros dopo un permesso premio, sia proprio legata all’omicidio del 2012.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it