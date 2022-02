L’episodio è avvenuto il 6 febbraio scorso, nelle campagne di Orotelli. Un raduno non autorizzato di fuoristrada, come riporta il quotidiano Cronache Nuoresi, è stato scoperto dai carabinieri della locale stazione, in località “Sa Serra”.

All’incontro erano presenti 36 mezzi. Son state identificate 63 persone coinvolte, tra cui l’organizzatore dell stesso.

