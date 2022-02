Domani alle 10,30, di fronte al Tribunale di Nuoro, si terrà un sit-in a sostegno dei pastori sotto processo per le manifestazioni del 2019, contro il prezzo del latte, accusati del reato di blocco stradale, reato per il quale sono previsti fino a 12 anni di carcere.

Sono due i processi e le udienze che si terranno in seduta collegiale: uno riguarda quattro pastori che a febbraio 2019 erano presenti al bivio di Lula, assieme a tanti cittadini e amministratori della zona chiamati ora a testimoniare in difesa degli imputati; l’altro riguarda 9 pastori che a Siniscola, sempre nel 2019, inscenarono una manifestazione simile e oggi sono accusati di blocco stradale.

“In Sardegna non si era mai visto per manifestazioni simili, andare a processo con questo capo d’accusa – attacca l’organizzazione Caminera Noa -. Riteniamo tutto ciò inaccettabile e pretestuoso perché è lampante che in questo modo si vuole colpire e intimidire una categoria di lavoratori, i pastori, una voce importante della nostra terra che ha chiesto e chiede solo di lavorare in pace e con garanzie di equità economica, e con loro tutto un popolo che rivendicando semplici diritti, se si creerà il precedente, a sua volta rischierà la stessa forma repressiva”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it