Un aereo della Nouvelair, partito da Nizza e diretto a Monastir, in Tunisia, intorno all’una di notte ha chiesto di poter atterrare all’aeroporto di Alghero per via della presenza di fumo in cabina. A bordo 75 passeggeri, che son stati accolti nell’aerostazione della Riviera del Corallo.

Per far fronte all’emergenza, una decina di dipendenti della Sogeaal son dovuti rientrare in servizio nel cuore della notte. Verso le 6 del mattino è arrivato un altro aereo della stessa compagnia, che ha fatto salire i passeggeri conducendoli a destinazione.

Intanto, i tecnici della Nouvelair si occuperanno di verificare le cause del guasto dell’aereo, che è rimasto all’aeroporto di Alghero.

