Scena da saloon ieri al bar Spinnaker di Villacidro. Un operaio villacidrese di 62 anni in evidente stato di ubriachezza ha minacciato la titolare dell’esercizio commerciale che, visto il suo stato alterato, rifiutava di somministrargli un’ulteriore bevanda alcolica.

Irritato dal diniego, l’uomo ha scagliato una bottiglia contro la vetrata del bancone di mescita rompendo alcuni bicchieri. Chiamati ad intervenire nel bar di via Silvio Pellico, i carabinieri del Radiomobile della locale Compagnia hanno denunciato a piede libero all’autorità giudiziaria l’uomo che inizialmente si è rifiutato di declinare le proprie generalità ai militari. Condotto in caserma l’operaio veniva identificato e segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per il rifiuto di fornire le proprie generalità, violenza privata e danneggiamento .

