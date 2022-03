Ha raggiunto Cracovia nel cuore della notte e questa mattina raggiungerà il confine tra Polonia e Ucraina. Entra nel vivo il viaggio della speranza organizzato da Ugo Cappellacci, deputato di Forza Italia e presidente dell’Unione interparlamentare per l’amicizia tra Italia e Ucraina, in collaborazione con il console onorario ucraino in Sardegna Anthony Grande, per salvare dalla guerra i bambini degli orfanotrofi ucraini.

Probabilmente oggi, se non ci saranno ulteriori problemi burocratici, in uno dei corridoi umanitari ci sarà finalmente il congiungimento con una quarantina di piccoli ucraini, che in questo momento stanno viaggiando in un treno da Odessa a Leopoli scortati dai militari ucraini per poi salire su due bus e raggiungere la Sardegna.

Ecco il racconto dalle stesse parole di Cappellacci che in questo video girato ieri sera dà gli ultimi aggiornamenti sulla missione.

