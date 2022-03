Si chiama Artiom, ha 14 anni ed è un ragazzo ucraino in forza al Cagliari Calcio. E’ uno dei ragazzi ucraini arrivati due giorni fa in Sardegna con i bus della missione umanitaria. Quando è iniziata l’invasione russa in Ucraina ha lasciato con la sua mamma affidataria quando la città di Odessa, dove viveva e giocava a calcio.

Indossa già una mascherina rossoblù ed è già pronto per una nuova avventura da ala sinistra nelle giovanili del Cagliari. Il giovane talento doveva fare il provino per il Cagliari Calcio, ma il presidente Tommaso Giulini ha deciso di prenderlo nel gruppo Primavera e di dargli la possibilità di iniziare ad allenarsi già dai prossimi giorni, quando riceverà tutta l’attrezzatura necessaria.

